Здравствуйте, помогите показывает ошибку е 60 и капелька, я понимаю что необходимо добавить краску, но она у меня еще есть в баллончиках , что делать спасибо
ошибка е 60
проблема с МФУ Canon Pixma G3411
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Люди с такой же проблемой (4)
юдэдыжи 14 декабря 2021
Принтер начал печатать другими цветами, добавили краску, включили програму прокачка чернил, (настройка, +10,color) несколько минут поработал, краска с чернильница немного ушла, потом загорелся индикатор ошибки и на дисплее мигает капля, Е 6 0, что делать? бада 27 ноября 2021
тэго 7 ноября 2021
У нас такая же проблема ((. Ошибка Е60 и капелька ((. Нажимала "красную" кнопку, не помогает. Некоторые трубки пустые, вовремя не прокачали ((. Можно ли как-то исправить? уйере 14 мая 2021
В баллончиках чернила может и есть, а вот чернильницы скорее всего "пустые" либо завоздушились капиллярные трубки вот и выдаёт ошибку.
Добавьте чернила и прокачайте до заполнения чернильниц!
10 февраля 2021добавить комментарий
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