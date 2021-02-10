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  ошибка е 60

проблема с МФУ Canon Pixma G3411
10 февраля 2021         нужно срочное решение?
МФУ Canon Pixma G3411
Здравствуйте, помогите показывает ошибку е 60 и капелька, я понимаю что необходимо добавить краску, но она у меня еще есть в баллончиках , что делать спасибо
у меня такая же проблема есть 1 решение
4 112 просмотров
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Люди с такой же проблемой (4)

  юдэдыжи  14 декабря 2021 
Принтер начал печатать другими цветами, добавили краску, включили програму прокачка чернил, (настройка, +10,color) несколько минут поработал, краска с чернильница немного ушла, потом загорелся индикатор ошибки и на дисплее мигает капля, Е 6 0, что делать?  бада  27 ноября 2021 
  тэго  7 ноября 2021 
У нас такая же проблема ((. Ошибка Е60 и капелька ((. Нажимала "красную" кнопку, не помогает. Некоторые трубки пустые, вовремя не прокачали ((. Можно ли как-то исправить?  уйере  14 мая 2021 
  Лучшее решение
етырий
етырий
гуру
4 173 решения
..."понимаю что необходимо добавить краску, но она у меня еще есть в баллончиках "...
В баллончиках чернила может и есть, а вот чернильницы скорее всего "пустые" либо завоздушились капиллярные трубки вот и выдаёт ошибку.
Добавьте чернила и прокачайте до заполнения чернильниц!
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10 февраля 2021
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